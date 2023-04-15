Четыре человека погибли из-за неизвестной болезни в Кении

Четыре жителя Кении погибли после заражения неизвестной болезнью. Об этом Минздрав страны сообщил в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"К сожалению, мы потеряли четырех пациентов из-за этой болезни", - сообщили в Минздраве.

Вспышка болезни, которая может быть инфекционной, произошла в начале марта в двух учебных заведениях - в школе для девочек в городе Меуму и в школе для мальчиков в городе Бутере. К 14 апреля выявлено 627 заболевших, из них 19 детей были доставлены в больницы.

Симптомы болезни включают в себя высокую температуру, боль в животе, тошноту и диарею.

По данным кенийских СМИ, трое из погибших - дети, а четвертый человек - учительница.

Власти закрыли обе школы для проведения расследования. Были взяты пробы воды, еды, а также тканей заболевших. Исследования выявили в образцах энтеротоксигенную кишечную палочку и сальмонеллу тифи. Однако специалисты продолжают проведение анализов для определения других возможных причин заболевания.

В Минздраве предупредили, что, хотя наиболее вероятным источником бактерий стала загрязненная вода, скорее всего, заболевание может легко передаваться от человека к человеку, особенно между совместно проживающими людьми.