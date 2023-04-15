Южная Корея, США и Япония договорились о проведении регулярных учений с использованием подлодок и противоракетных систем. Как передает Day.Az, об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на Министерство обороны Республики Корея.

В публикации отмечается, что представители трех государств решили проводить регулярную подготовку по отработке противодействия ракетам, а также подлодкам с целью сдерживания и ответа на угрозы со стороны КНДР.

Агентство подчеркивает, что стороны достигли соглашения в рамках трехсторонних переговоров по проблемам обороны, которые совпали по времени с испытанием в Северной Корее твердотопливной межконтинентальной ракеты "Хвасон-18".