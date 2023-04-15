Спецназ и армия Судана ведут бой за штаб-квартиру ВВС

Вооруженные силы и отряды Сил быстрого реагирования Судана ведут бои к югу от Хартума, рядом со штаб-квартирой военно-воздушных сил страны. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на очевидцев.

Как сообщают источники телеканала, спецназ пытается взять под контроль управление армейского подразделения. Бойцы регулярных вооруженных сил Судана дают отпор СБР.