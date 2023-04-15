https://news.day.az/world/1555922.html Крупная железнодорожная катастрофа в США
Крупная железнодорожная катастрофа в США
Крупная железнодорожная катастрофа произошла в американском штате Мэн. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Fox23.
Согласно данным пожарно-спасательной службы, поезд, перевозивший опасные вещества, сошел с рельсов и загорелся к северу от деревни Роквуд.
Авария случилась на Центральной железной дороге штата Мэн и Квебека. Местных жителей просят не приближаться к району катастрофы. Другие подробности не приводятся.
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