Крупная железнодорожная катастрофа в США

Крупная железнодорожная катастрофа произошла в американском штате Мэн. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Fox23.

Согласно данным пожарно-спасательной службы, поезд, перевозивший опасные вещества, сошел с рельсов и загорелся к северу от деревни Роквуд.

Авария случилась на Центральной железной дороге штата Мэн и Квебека. Местных жителей просят не приближаться к району катастрофы. Другие подробности не приводятся.