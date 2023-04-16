Обыски прошли в доме устроившего взрыв рядом с премьером Японии

Правоохранительные органы Японии провели обыски в доме 24-летнего Рюдзи Кимуры, арестованного после инцидента в префектуре Вакаяма, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Напомним, 15 апреля вблизи места публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды прогремел взрыв.

По данным агентства Kyodo, обыски начались ночью и завершились лишь утром воскресенья, 16 апреля.

В свою очередь телеканал NHK сообщил, что полицейские вынесли из дома арестованного 10 картонных коробок. Их содержимое неизвестно.

Пока не поступало информации о том, нашли ли в доме мужчины следы взрывчатых веществ или другие объекты, похожие на тот, который взорвался.

В свою очередь, премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая перед журналистами утром 16 апреля, решительно осудил "акт насилия во время выборов, которые являются краеугольным камнем демократии" и призвал правоохранительные органы принять все меры для обеспечения безопасности.