В Японии обнаружили тела пяти членов экипажа разбившегося военного вертолета

Спасатели обнаружили тела пяти членов экипажа японского военного вертолета, на борту которого находились высокопоставленные военные и который разбился 6 апреля в районе южного острова Мияко (префектура Окинава). Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Поисковая группа также обнаружила остов разбившегося вертолета.

При крушении на борту находились 10 человек, включая 2 пилотов и командующего восьмой дивизией сухопутных Сил самообороны Японии, которая базируется в префектуре Кумамото.