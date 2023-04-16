https://news.day.az/world/1555951.html В Японии обнаружили тела пяти членов экипажа разбившегося военного вертолета
В Японии обнаружили тела пяти членов экипажа разбившегося военного вертолета
Спасатели обнаружили тела пяти членов экипажа японского военного вертолета, на борту которого находились высокопоставленные военные и который разбился 6 апреля в районе южного острова Мияко (префектура Окинава). Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Поисковая группа также обнаружила остов разбившегося вертолета.
При крушении на борту находились 10 человек, включая 2 пилотов и командующего восьмой дивизией сухопутных Сил самообороны Японии, которая базируется в префектуре Кумамото.
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