Швейцарский часовой бренд впервые предложил покупателям гарантию на случай кражи часов

Швейцарский часовой бренд Audemars Piguet предложил покупателям гарантию на случай, если они будут украдены или повреждены в результате нападения грабителей. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О новой услуге в интервью изданию рассказал CEO швейцарского холдинга Le Brassus, в который входят часовые марки Audemars Piguet и Blancpain, Франсуа-Анри Беннамиа. Он сообщил, что за Audemars Piguet возместит по гарантии, действующей в течение двух лет, кражу или повреждение часов, купленных в 2022 или в 2023 годах - в случае неприятности клиент получит либо возмещение ущерба, либо новые часы, либо бесплатный ремонт.

По словам Франсуа-Анри Беннамиа, введение новой услуги связано с ростом числа краж часов.

"Мы прислушиваемся к нашим клиентам, а к тому же нам приходится следить за тем, что происходит в мире в настоящий момент. У нас есть важные города в Европе и США, которые более не безопасны", - объяснил руководитель компании.

Это первый раз, когда производитель люксовых часов предлагает клиентам возмещение ущерба или замену в случае кражи изделия. Отмечается, что в среднем часы, которые выпускает Audemars Piguet, стоят $55 000.