Индекс промышленного производства в США рекордно упал

Индекс промышленного производства и уровень занятости в США упали до рекордного уровня. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В марте показатель производственной активности Института управления поставками снизился до 46,3. Это худший результат с марта 2020 года, а без учета пандемии - самый низкий с 2009 года. По словам председателя Комитета ISM по исследованию производственного бизнеса Тимоти Фиоре, многие компании продолжают сокращать объемы выпущенной продукции. Растущие процентные ставки, опасения рецессии и ужесточение условий кредитования усугубляют проблемы со спросом, которые вызваны стремлением домохозяйств экономить.

Показатель занятости в стране также снижается уже третий месяц подряд. Сейчас он составляет 46,9 - это самый низкий уровень с июля 2020 года. О сокращениях уже заявили 12 отраслей, среди которых - производство мебели и текстиля. Фабрики замораживают прием на работу и увольняют работников.