Рост цен в США замедлился

Инфляция в США замедлилась и оказалась на минимальном уровне с мая 2021 года, пишет USA Today. Индекс потребительских цен (CPI) в марте вырос на 5 процентов относительно того же месяца прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инфляция замедлилась по сравнению с 6 процентами в феврале и стала минимальной с мая 2021 года. В месячном исчислении цены выросли всего на 0,1 процента после увеличения на 0,4 процента в феврале. Рост базового индекса, не включающего продукты питания и энергоносители, зафиксирован на уровне 5,6 процента. На фоне этих новостей индекс S&P 500 поменял значение c 4140 до 4170 пунктов.