https://news.day.az/world/1555986.html В США сошел с рельсов поезд с опасным грузом - ВИДЕО
В США сошел с рельсов поезд с опасным грузом - ВИДЕО
Грузовой поезд, перевозивший опасные материалы, сошел с рельсов у населенного пункта Роквуд в штате Мэн, сообщила местная пожарная служба на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сход поезда с рельсов с последующим возгоранием к северу от Роквуда. Опасные материалы, не приближайтесь", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших и типе материалов, которые перевозил состав, пока не приводится.
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