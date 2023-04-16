В США сошел с рельсов поезд с опасным грузом

Грузовой поезд, перевозивший опасные материалы, сошел с рельсов у населенного пункта Роквуд в штате Мэн, сообщила местная пожарная служба на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сход поезда с рельсов с последующим возгоранием к северу от Роквуда. Опасные материалы, не приближайтесь", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших и типе материалов, которые перевозил состав, пока не приводится.