Человечеству предложили создать еще одну ООН

Дизайнер Том Диксон, который в основном занимается созданием осветительных приоров и мебели, предложил человечеству создать еще одну Организацию Объединенных Наций (ООН). Ведомство будет заниматься исключительно вопросами проблемы изменения климата. Об этом сообщает Dezeen, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание начало выпускать серию подкастов, первый выпуск которой был посвящен устойчивому развитию. В разговоре с редактором отдела дизайна Dezeen Дженнифер Хан Диксон отметил, что решить климатический вопрос можно только совместными усилиями дизайнеров, потребителей и клиентов.

"Чтобы эта штука заработала, от каждого требуется вовлеченность. Необходим универсальный подход. Нам нужна Организация Объединенных Наций по климатологии. Изменения не произойдут, пока люди не будут вынуждены действовать коллективно", - отметил дизайнер.