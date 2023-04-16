Яхта Безоса за сотни миллионов долларов побила мировой рекорд

Мегаяхта основателя Amazon Джеффа Безоса побила мировой рекорд и стала самым большим судном в мире. Об этом сообщает AD, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно материалу, бизнесмен приобрел 127-метровую парусную яхту, которая получила название Koru, за 485 миллионов долларов у нидерландской верфи Oceanco. Известно, что строительство лодки началось еще в 2018 году, однако владелец получил ее только в апреле 2023 года.

На кадрах, которые попали в распоряжение YouTube-канала Dutch Yachting, видно, что яхта отличается темным корпусом, а также имеет белую надстройку. На данный момент фотографии интерьера судна недоступны общественности. Кроме того, до сих пор не раскрыты имена дизайнеров борта.