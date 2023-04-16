По меньшей мере 16 человек погибли, еще девять пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в субботу в жилом доме в Дубае. Об этом сообщила в воскресенье газета Khaleej Times со ссылкой на службу гражданской обороны эмирата, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По сведениям издания, в 12:35 (12:35 по бакинскому времени) в субботу спасатели получили информацию о том, что в жилом доме в районе Эр-Раас произошел пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало несоблюдение требований пожарной безопасности. Началось расследование обстоятельств случившегося.

Работник одного из расположенных в здании магазинов рассказал изданию, что "был слышен громкий хлопок". "Несколько минут мы не могли понять, что происходит. Но потом мы увидели дым и огонь из окна", - добавил он. По словам очевидца, несколько человек попытались войти в здание, чтобы помочь людям, но не смогли из-за дыма и решили дождаться спасателей.