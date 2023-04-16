Число жертв столкновений в Судане возросло до 56 человек

Количество погибших в суданском Хартуме из-за столкновения вооруженных сил страны с лидером Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом возросло до 56. Об этом сообщило агентство "Аль Джазира", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Число погибших в Судане возросло до 56 из-за ожесточенных боев в Хартуме", - говорится в сообщении.

В столице Судана Хартуме продолжаются столкновения между армией и спецназом, передает телеканал Al Hadath. По данным канала, столкновения продолжаются в отдельных районах города.