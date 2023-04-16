Новая пандемия может произойти в ближайшие 10 лет

Новая пандемия, подобная COVID-19, может произойти в ближайшие 10 лет с вероятностью до 27,5%. Об этом говорится в опубликованном в исследовании британской аналитической компании в сфере здравоохранения Airfinity, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их оценке, вероятность возникновения будущих пандемий усиливается на фоне глобального изменения климата, роста международного туризма, увеличения численности населения в мире и растущей угрозы вирусных зоонозов. В компании указали, что для снижения риска вспышки нового инфекционного заболевания необходимо в качестве превентивной меры заранее наладить эффективный процесс вакцинации населения и улучшить "инфраструктуру доставки" препаратов.

Эксперты добавили, что в случае создания эффективной вакцины уже через 100 дней после открытия нового патогена вероятность пандемии, столь же смертельной как COVID-19, снизится до 8,1%. В компании также призвали обратить внимание на отсутствие одобренных препаратов от многих патогенов высокого риска, например, лихорадок Зика и Марбург и ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

"Надежная система подготовки к пандемиям является мировой страховкой против пандемий, таких как COVID-19 или чего-либо еще более ужасного. Мы оценили реальные риски, а также пути их снижения. Это даст новую информацию лицам, принимающим решения относительно вложений в [разработку] превентивных мер для обеспечения безопасности людей", - сказал исполнительный директор Airfinity Расмус Бек Хансен.