В Италии оценили зависимость от российского газа

Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин прокомментировал, насколько страна зависит от российского топлива. Об этом он высказался в беседе с Corriere della Sera, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пикетто-Фратин оценил зависимость страны от российского газа и подчеркнул, что Рим преодолел ее. По его мнению, страна закрывает свои энергетические ресурсы с помощью топлива Москвы только на 10 процентов.

"Мы по сути преодолели зависимость от Москвы [в этом вопросе], нарастив поставки газа по трубопроводам с Востока по Трансадриатическому газопроводу (ТАР), а также из Африки с новыми соглашениями с Алжиром и Ливией", - заявил он.

По словам министра, регазификаторы позволяют Италии покупать "газ по лучшей цене во всем мире". Он подчеркнул, что это происходит "в ожидании дальнейшего развития энергии из альтернативных источников и понимания, когда можно будет приступить к разработке атомной энергетики четвертого поколения".