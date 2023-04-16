https://news.day.az/world/1556033.html Крупный химический завод загорелся в Джорджии в США - ВИДЕО
Крупный химический завод загорелся в Джорджии в США - ВИДЕО
Эвакуация сейчас идет и в Джорджии, где горит крупное химическое предприятие. Видно, как в небо поднимаются огромные клубы черного едкого дыма, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Некоторые жители уже почувствовали симптомы отравления. Известно, что это предприятие производит в том числе самоклеящиеся материалы.
Справиться с возгоранием пожарные не могут уже несколько часов. Для тушения мобилизовали дополнительные силы.
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