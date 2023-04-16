«Bayraktar Kızılelma» совершил очередной полет
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

В следующем году планируется начать серийное производство первого в Турции беспилотного боевого самолета "Bayraktar Kızılelma".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство "Анадолу", четвертым испытательным полетом "Bayraktar Kızılelma" производства компании "Baykar" было успешно завершено испытание системы распознавания.