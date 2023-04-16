https://news.day.az/world/1556039.html «Bayraktar Kızılelma» совершил очередной полет - ВИДЕО
«Bayraktar Kızılelma» совершил очередной полет - ВИДЕО
В следующем году планируется начать серийное производство первого в Турции беспилотного боевого самолета "Bayraktar Kızılelma".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство "Анадолу", четвертым испытательным полетом "Bayraktar Kızılelma" производства компании "Baykar" было успешно завершено испытание системы распознавания.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре