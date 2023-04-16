Страны G7 разошлись в вопросе сроков отказа от угольных электростанций

Страны "Большой семерки" (G7) не установили сроки отказа от угольных электростанций, пишет агентство Kyodo со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным журналистов, министры по вопросам климата, энергетики и окружающей среды в ходе переговоров в Саппоро решили не указывать сроки отказа от угольных электростанций в итоговом заявлении встречи.

Источники указали, что соответствующее решение было принято из-за позиции японских властей. Газета уточнила, что у Токио есть сложности с внедрением возобновляемых источников энергии и перезапуском местных атомных электростанций (АЭС).