Новые кадры покушения на премьера Японии
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

В Сети появилось новое видео вчерашнего покушения на премьер-министра Японии. Фумио Кисиду.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрах можно заметить, как охранник замечает взрывное устройство, катящееся к Кисиде, и отбивает его ногой, загораживая премьера и отталкивая его подальше. 

Представляем вашему вниманию данное видео: