https://news.day.az/world/1556042.html Новые кадры покушения на премьера Японии - ВИДЕО
Новые кадры покушения на премьера Японии - ВИДЕО
В Сети появилось новое видео вчерашнего покушения на премьер-министра Японии. Фумио Кисиду.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На кадрах можно заметить, как охранник замечает взрывное устройство, катящееся к Кисиде, и отбивает его ногой, загораживая премьера и отталкивая его подальше.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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