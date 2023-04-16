Британские спецслужбы обеспокоились утечкой данных США
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Спецслужбы Великобритании выразили беспокойство утечкой секретных данных Пентагона по ряду причин. Об этом написала газета The Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что спецслужбы Британии обеспокоились утечкой секретных данных США из-за неясности. Они передают США значительные объемы закрытых сведений - в частности, страны обмениваются записями телефонных разговоров и переписками по электронной почте. Однако именно этот тип данных чаще всего встречается в утекших документах.

Кроме того, Британию волнует, что США увеличивают список лиц, обладающим доступом к данным Лондона.