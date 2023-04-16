Премьер Баварии потребовал от правительства ФРГ разрешить возобновить работу АЭС

Федеральная немецкая земля Бавария хочет эксплуатировать АЭС на своей территории, несмотря на отказ Германии от атомной энергетики, заявил премьер-министр региона Маркус Зедер, пишет Bild. По его словам, он предлагает дать временное разрешение до завершения кризиса и успешного перехода на возобновляемые источники энергии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Бавария требует, чтобы федеральное правительство взяло на себя ответственность за непрерывную работу ядерной энергетики. Пока кризис не закончился и переход на возобновляемые источники энергии не увенчался успехом, мы должны использовать все виды энергии до конца десятилетия", - пояснил Зедер.

Как указал премьер Баварии, регион самостоятельно будет нести ответственность за эксплуатацию АЭС на свой территории - станции "Изар-2". Он также добавил, что призывает разрешить федеральной земле построить новых реактор в исследовательских целях.

"Правительство должно немедленно представить план действий в чрезвычайных ситуациях для немедленной реактивации трех атомных электростанций. Тот, кто, подобно "светофорной коалиции" [правящий союз социал-демократов, зеленых и Свободной демократической партии] надеется, что следующая зима будет такой же мягкой, как и предыдущая, действует крайне наивно и небрежно для такой индустриальной страны, как Германия", - подчеркнул Зедер.