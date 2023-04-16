https://news.day.az/world/1556061.html Стрельба на дне рождения подростка в США, есть погибшие - ВИДЕО
Стрельба на дне рождения подростка в США, есть погибшие - ВИДЕО
В американском штате Алабама несколько человек погибли при стрельбе во время вечеринки на дне рождения подростка. Инцидент произошел в Дадевилле, сообщили в издании Mirror со ссылкой на местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 15 апреля, когда школьники отмечали день рождения.
По словам местных жителей, погибли от шести до 12 человек. Более десяти получили ранения. Точной информации о числе погибших и пострадавших не приводится. Информации о том, удалось ли задержать стрелявшего, пока нет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре