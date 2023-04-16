Стрельба на дне рождения подростка в США, есть погибшие

В американском штате Алабама несколько человек погибли при стрельбе во время вечеринки на дне рождения подростка. Инцидент произошел в Дадевилле, сообщили в издании Mirror со ссылкой на местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 15 апреля, когда школьники отмечали день рождения.

По словам местных жителей, погибли от шести до 12 человек. Более десяти получили ранения. Точной информации о числе погибших и пострадавших не приводится. Информации о том, удалось ли задержать стрелявшего, пока нет.