Пять человек погибли от удара молнии в Колумбии

Пять человек погибли и еще девять получили травмы при ударе молнии на западе Колумбии. Инцидент произошел 15 апреля, когда жители деревни в департаменте Каука играли в бинго, сообщили в газете "Универсаль", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что люди находились на улице, когда началась гроза. Одна из молний ударила в группу людей.

Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Уточняется, что среди них были дети.