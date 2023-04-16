Ленивец стал звездой трансляции запуска ракеты во Франции

Животное заметили в траве за несколько минут до команды "пуск". Но и эти несколько мгновений сделали ленивца настоящей звездой.

Зрители начали переживать за очаровательного зверя, ведь он слишком близко находился к стартовой площадке. Люди даже просили перенести запуск.

На помощь пришли сотрудники космодрома. Сейчас ленивец в безопасности, а запуск ракеты прошел штатно.