Ленивец стал звездой трансляции запуска ракеты во Франции
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Во Франции во время старта ракеты с исследовательским спутником на космодром пробрался непрошенный зритель. Никто бы даже не заметил ленивца, да только он попал крупным планом на телетрансляцию, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

Животное заметили в траве за несколько минут до команды "пуск". Но и эти несколько мгновений сделали ленивца настоящей звездой. 

Зрители начали переживать за очаровательного зверя, ведь он слишком близко находился к стартовой площадке. Люди даже просили перенести запуск. 

На помощь пришли сотрудники космодрома. Сейчас ленивец в безопасности, а запуск ракеты прошел штатно.