https://news.day.az/world/1556073.html Ленивец стал звездой трансляции запуска ракеты во Франции - ВИДЕО
Ленивец стал звездой трансляции запуска ракеты во Франции - ВИДЕО
Во Франции во время старта ракеты с исследовательским спутником на космодром пробрался непрошенный зритель. Никто бы даже не заметил ленивца, да только он попал крупным планом на телетрансляцию, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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