https://news.day.az/world/1556074.html В Татарстане людям пришлось убегать от огня во время лесных пожаров - ВИДЕО
В Татарстане людям пришлось убегать от огня во время лесных пожаров - ВИДЕО
Природные пожары охватывают все новые российские регионы. Сильный ветер раздувает пламя, оно быстро распространяется по сухой траве и идет прямо к жилым домам. Пугающую картину увидели в Татарстане. Стена огня и дыма стремительно приближалась к дороге. Тем, кто оказался там, пришлось спасаться бегством, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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