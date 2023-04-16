В Татарстане людям пришлось убегать от огня во время лесных пожаров
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Природные пожары охватывают все новые российские регионы. Сильный ветер раздувает пламя, оно быстро распространяется по сухой траве и идет прямо к жилым домам. Пугающую картину увидели в Татарстане. Стена огня и дыма стремительно приближалась к дороге. Тем, кто оказался там, пришлось спасаться бегством, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

С крупными очагами возгорания сейчас борются в Башкирии. Под Нефтекамском ветер раздувает горящую траву и несет клубы дыма в сторону города. 

Похожая ситуация в Удмуртии, а в подмосковном Путилкове огонь вспыхнул прямо возле многоэтажек и перекинулся на грузовую машину.