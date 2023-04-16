В Татарстане людям пришлось убегать от огня во время лесных пожаров

С крупными очагами возгорания сейчас борются в Башкирии. Под Нефтекамском ветер раздувает горящую траву и несет клубы дыма в сторону города.

Похожая ситуация в Удмуртии, а в подмосковном Путилкове огонь вспыхнул прямо возле многоэтажек и перекинулся на грузовую машину.