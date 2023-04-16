В Судане заблокировали интернет

Крупнейшая телекоммуникационная компания Африки MTN заблокировала интернет в Судане по приказу государственного регулятора телекоммуникаций. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 16 апреля, со ссылкой на двух представителей компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Другие подробности агентство не приводит. Данные о том, получили ли другие действующие на территории Судана телекоммуникационные компании подобные предписания от властей, не поступали.

До этого сообщалось, что число погибших при столкновениях в Судане возросло до 56. По информации медиков, еще 596 человек пострадали. При этом ранее центральный комитет врачей Судана передавал сведения о 25 погибших и 183 пострадавших.

Подача электроэнергии была полностью отключена в ряде районов столицы Судана - Хартума - на фоне продолжающихся боестолкновений между подразделениями армии и силами быстрого реагирования. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Аш-Шарк", пишет ТАСС.

Дополнительные подробности не приводятся. Между тем канал отметил, что больницы Хартума сталкиваются с проблемами при оказании медпомощи.