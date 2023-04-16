Стрельба на празднике в США

По меньшей мере четыре человека погибли, более 20 пострадали в результате стрельбы в субботу вечером в Дадевиле (штат Алабама).

Об этом в воскресенье сообщила газета The Hill со ссылкой на правоохранительные органы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел в танцевальной студии около 22:30 по местному времени во время празднования 16-летия подростка.