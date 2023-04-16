Стороны конфликта в Судане согласились временно прекратить столкновения

Вооруженные силы Судана и военизированная группировка Сил быстрого реагирования (СБР) дали согласие на предложение ООН на три часа прекратить боевые действия, сообщили в Объединенной переходной миссии ООН по оказанию помощи Судану (UNITAMS), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Они приняли предложение спецпредставителя ООН по Судану Волкера Пертеса (...) установить сегодня по гуманитарным соображениям паузу в боевых действиях - с 16:00 по 19:00", - говорится на странице UNITAMS в твиттере.

В субботу сообщалось, что в столице Судана Хартуме вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между суданской армией и СБР. В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы Судана без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз СБР в южном предместье Хартума.