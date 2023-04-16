https://news.day.az/world/1556120.html Путин встретился с министром обороны Китая
Путин встретился с министром обороны Китая
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что информация о встрече последует.
Ранее в пятницу сообщалось, что министр обороны Китая посетит РФ с официальным визитом в период с 16 по 18 апреля. Это его первая зарубежная поездка с момента назначения на должность.
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