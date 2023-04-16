Путин встретился с министром обороны Китая

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что информация о встрече последует.

Ранее в пятницу сообщалось, что министр обороны Китая посетит РФ с официальным визитом в период с 16 по 18 апреля. Это его первая зарубежная поездка с момента назначения на должность.