В Иране завершился судебный процесс по делу о сбитом украинском самолете

В Иране завершился судебный процесс по делу о сбитом в небе над Тегераном в январе 2020 года самолете, принадлежащем украинским международным авиалиниям.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ISNA, главный обвиняемый приговорен к 13 годам лишения свободы..

Отмечается, что приговор по делу о крушении украинского самолета был вынесен после трех лет расследования и 20 судебных заседаний.

Отметим, что украинский самолет разбился вскоре после взлета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года.

В результате погибли 176 человек. Среди них были граждане Афганистана, Великобритании, Германии, Ирана, Канады, Украины и Швеции.