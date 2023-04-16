Бывший премьер Судана заявил о недопустимости иностранного вмешательства в дела страны

Бывший премьер-министр Судана Абдалла Хамдок (дважды занимал этот пост в период с августа 2019 года по январь 2022 года) заявил в воскресенье о недопустимости иностранного вмешательства в дела страны, где в субботу произошло вооруженное противостояние между армией и силами быстрого реагирования (спецназом), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Любое иностранное вмешательство в суданские дела должно быть отвергнуто", - подчеркнул Хамдок, выступление которого транслировал телеканал Al Arabiya. Он призвал противоборствующие стороны "к диалогу, который приведет к соглашению и отказу от любого иностранного вмешательства в суданские дела".