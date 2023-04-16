В Иране за сутки закрыли более 150 объектов за "несоблюдение законов о хиджабе"

Иранская полиция сообщает, что власти закрыли более 150 предприятий за 24 часа за несоблюдение обязательства женщин носить хиджаб в соответствии со строгим исламским дресс-кодом Ирана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на mignews, о закрытии было объявлено на следующий день после того, как полиция заявила, что они реализовали план борьбы с женщинами, нарушающими закон, с использованием камер наблюдения и технологии распознавания лиц.

Требование к женщинам носить хиджаб в общественных местах было закреплено законом вскоре после Исламской революции 1979 года.

"К сожалению, полиции пришлось опечатать 137 магазинов и 18 ресторанов и приемных за несоблюдение предыдущих предупреждений о дресс-коде", цитирует информационное агентство Tasnim представителя полиции.