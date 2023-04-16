В Германии выступили за скорейшую встречу главы МИД Китая и госсекретаря США

Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила за скорейшее проведение переговоров между ее китайским и американским коллегами Цинь Ганом и Энтони Блинкеном в свете ситуации вокруг Тайваня, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На мой взгляд, было бы важно, чтобы эта встреча состоялась в самом скором времени", - сказала она в воскресенье в эфире телеканала ZDF. "Для нас важно, чтобы мы способствовали деэскалации, - отметила Бербок. - Но нужно также ясно дать понять, что мы не приемлем, если дело дойдет до военной эскалации".

Одновременно она отметила, что в воскресенье во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи в Каруидзаве обсуждалась тема американо-китайских диалоговых форматов.

Во вторник Блинкен, выступая на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином и их филиппинскими коллегами Энрике Манало и Карлито Гальвесом - младшим, заявил, что направится в Пекин, когда созреют подходящие условия, при этом администрация Соединенных Штатов хотела бы укрепить каналы связи с Китаем.

3 февраля телеканал ABC сообщил, что визит госсекретаря в Китай будет отложен из-за ситуации с китайским аэростатом, оказавшимся в воздушном пространстве США. По информации источников СМИ, он должен был состояться 5-6 февраля. Газета Financial Times со ссылкой на источники в субботу сообщила, что Китай отказал Блинкену в разрешении посетить республику из опасений, что Федеральное бюро расследований опубликует результаты расследования инцидента со сбитым китайским аэростатом.