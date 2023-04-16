Соперничество США и Китая сочли неизбежным

Соперничество между Вашингтоном и Пекином является неизбежным, однако разъединения стран в экономической сфере нужно всеми силами избежать, поскольку это негативно скажется на развитии в мире.

Такое мнение выразила в воскресенье глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в эфире американского телеканала CBS, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Очевидно, что между этими крупными экономиками имеет место соперничество. США - это первая экономика в мире. Китай явно конкурирует и прикладывает к этому все силы", - сказала Лагард, отвечая на вопрос о том, теряет ли Вашингтон влияние в мире.

"Я считают конкуренцию здоровой. Она должна стимулировать инновации. Она должна стимулировать производительность. Но неизбежно, что эти две крупные экономики сталкиваются друг с другом. Я очень надеюсь на то, что у них может быть диалог, поскольку, как вы знаете, все такие отношения, будь то торговля, политика, экономическое развитие, финансовая стабильность, все они двусторонние. Мы не можем игнорировать друг друга, а торговля не должна быть конфронтационной", - добавила Лагард. Глава ЕЦБ в связи с этим также выразила уверенность в том, что "конфликт не является неизбежным".

Отвечая на вопрос, какими будут итоги "наращивания политического давления с тем, чтобы страны выбирали между США и Китаем, Лагард подчеркнула: "Это приведет к экономическому спаду, масштабы которого неясны". "Есть ряд прогнозов, все они негативные", - добавила она.

По ее словам, "разъединение и подобная двуполяризация в мире привели бы к снижению темпов экономического роста", усугублению проблемы бедности. "Так что я думаю, этого следует избегать всеми силами," - подчеркнула глава ЕЦБ.