https://news.day.az/world/1556133.html Qatar Airways приостановила полеты в Судан
Qatar Airways приостановила полеты в Судан
Одна из крупнейших авиакомпаний на Ближнем Востоке - Qatar Airways - с воскресенья приостанавливает полеты в Судан.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Катарское информационное агентство.
По его данным, приостановка полетов связана с закрытием международного аэропорта Хартума.
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