Qatar Airways приостановила полеты в Судан
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Одна из крупнейших авиакомпаний на Ближнем Востоке - Qatar Airways - с воскресенья приостанавливает полеты в Судан.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Катарское информационное агентство.

По его данным, приостановка полетов связана с закрытием международного аэропорта Хартума.