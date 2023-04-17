Турция призвала своих граждан в Судане не покидать свои дома

Министерство иностранных дел призвало граждан Турции, проживающих в Судане, оставаться дома, а в случае чрезвычайной ситуации звонить в посольство Турции в Хартуме и в консульский информационный центр Министерства иностранных дел, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В заявлении, размещенном в социальных сетях, говорится, что МИД Турции внимательно следит за ситуацией в Судане.

Напоминая, что в настоящее время воздушное пространство Судана закрыто, отмечается, что "ситуация с безопасностью по всей стране не подходит для путешествий. Нашим гражданам рекомендуется оставаться дома".

При необходимости граждане Турции в Судане могут звонить в посольство Турции в Хартуме по телефону +249 90 094 27 38 и в консульский информационный центр Министерства иностранных дел по телефону +90 312 292 29 29.