Вооруженные столкновения в Судане: десятки убитых, более 1000 раненых

По меньшей мере 83 человека погибли, 1 126 получили ранения в результате вооруженных столкновений, начавшихся 15 апреля в Судане между подразделениями армии страны и отрядами сил быстрого реагирования (спецназ). Такие данные привел представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С начала боевых действий между армией и спецназом [в Судане] погибли не менее 83 человек, 1 126 получили ранения", - отметил представитель организации, слова которого в ночь на понедельник приводит телеканал "Аль-Хадас". Он добавил, что "предметы медицинского назначения, которые были распределены по больницам и госпиталям в столице страны Хартуме до нынешних событий, на настоящий момент исчерпаны".