Стрельба в общественном бассейне в Мексике

Неизвестные вооруженные люди обстреляли общественный бассейн в мексиканском городе Кортасар в штате Гуанахуато, по меньшей мере погибли семь человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на CNN.

По словам очевидцев, вооруженные люди прибыли к бассейну и открыли огонь, повредили близлежащий магазин и камеры видеонаблюдения.

В публикации отмечается, что мексиканская армия и силы безопасности были направлены на поиски неизвестных, стоящих за нападением.

Телеканал подчеркивает, что один человек получил серьезные ранения и был доставлен в больницу.