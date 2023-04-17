https://news.day.az/world/1556146.html Стрельба в общественном бассейне в Мексике - есть погибшие - ВИДЕО
Стрельба в общественном бассейне в Мексике - есть погибшие - ВИДЕО
Неизвестные вооруженные люди обстреляли общественный бассейн в мексиканском городе Кортасар в штате Гуанахуато, по меньшей мере погибли семь человек.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на CNN.
По словам очевидцев, вооруженные люди прибыли к бассейну и открыли огонь, повредили близлежащий магазин и камеры видеонаблюдения.
В публикации отмечается, что мексиканская армия и силы безопасности были направлены на поиски неизвестных, стоящих за нападением.
Телеканал подчеркивает, что один человек получил серьезные ранения и был доставлен в больницу.
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