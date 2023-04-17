Обнародованы данные о товарообороте между Туркменистаном и странами ЕС

Товарооборот между Туркменистаном и странами Евросоюза за январь 2023 года составил свыше 62,7 миллиона евро, передает Day.Az со ссылкой на статистическое управление Европейского союза - Eurostat.

Сообщается, что данные показатели в отчетный период на 8,1 процента меньше показателя первого месяца прошлого года (68,23 миллиона евро).

По данным ведомства, в январе 2023 года туркменский экспорт в страны ЕС составил 22,36 миллиона евро, что на 19,2 процента меньше показателя аналогичного месяца 2022 года (27,69 миллиона евро).

За первый месяц нынешнего года Туркменистан уменьшил импорт из стран ЕС на 0,46 процента по сравнению с январем 2022 года (40,53 миллиона евро) - до 40,34 миллиона евро.

Отметим, что товарооборот между Туркменистаном и странами ЕС в 2022 году составил один миллиард евро, что на 25,9 процента меньше показателя 2021 года (1,35 миллиарда евро).