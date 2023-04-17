Рэнкинг банков Туркменистана по числу пользователей мобильного банкинга
По состоянию на начало апреля 2023 года лидером по количеству зарегистрированных пользователей услуги "Мобильный банк" в Туркменистане стал акционерно-коммерческий "Халкбанк", передает Day.Az со ссылкой на Центробанк Туркменистана.
По данным регулятора, у "Халкбанк" 16 423 зарегистрированных пользователей услуги мобильного банкинга. На втором месте - банк "Туркменистан" (14 126 пользователей), на третьем - "Дайханбанк" (12 701 пользователь).
Сообщается, что "Халкбанк" в основном работает с клиентами в регионах Туркменистана. Так, большая их часть находится в Марыйском (8 138 пользователей) и Лебапском (6 216 пользователей) регионах.
Рэнкинг банков Туркменистана по количеству зарегистрированных пользователей услуги "Мобильный банк" на 1 апреля 2023 года:
|Банк
|Количество зарегистрированных пользователей
|АКБТ "Халкбанк"
|16 423
|ГКБТ "Туркменистан"
|14 126
|ГКБТ "Дайханбанк"
|12 701
|АКБТ "Туркменбаши"
|9 372
|АКБ "Сенагат"
|9 246
|Туркмено-турецкий АКБ
|1 318
|АКБ "Рысгал"
|254
|Итого
|63 440
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