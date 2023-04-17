Рэнкинг банков Туркменистана по числу пользователей мобильного банкинга
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По состоянию на начало апреля 2023 года лидером по количеству зарегистрированных пользователей услуги "Мобильный банк" в Туркменистане стал акционерно-коммерческий "Халкбанк", передает Day.Az со ссылкой на Центробанк Туркменистана.

По данным регулятора, у "Халкбанк" 16 423 зарегистрированных пользователей услуги мобильного банкинга. На втором месте - банк "Туркменистан" (14 126 пользователей), на третьем - "Дайханбанк" (12 701 пользователь).

Сообщается, что "Халкбанк" в основном работает с клиентами в регионах Туркменистана. Так, большая их часть находится в Марыйском (8 138 пользователей) и Лебапском (6 216 пользователей) регионах.

Рэнкинг банков Туркменистана по количеству зарегистрированных пользователей услуги "Мобильный банк" на 1 апреля 2023 года:

Банк Количество зарегистрированных пользователей
АКБТ "Халкбанк" 16 423
ГКБТ "Туркменистан" 14 126
ГКБТ "Дайханбанк" 12 701
АКБТ "Туркменбаши" 9 372
АКБ "Сенагат" 9 246
Туркмено-турецкий АКБ 1 318
АКБ "Рысгал" 254
Итого 63 440