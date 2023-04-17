https://news.day.az/world/1556164.html В Японии при падении платформы пострадали более 10 человек - ВИДЕО
В Японии при падении платформы пострадали более 10 человек - ВИДЕО
Более 10 человек пострадали при падении праздничной повозки в префектуре Осака в Японии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, деревянная платформа дандзири опрокинулась на бок недалеко от храма Митами в Сакаи. Пострадавших госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести. Традиционная японская повозка имеет вес около 4 т и используется во время храмовых праздников.
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