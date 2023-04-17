В Японии при падении платформы пострадали более 10 человек

Более 10 человек пострадали при падении праздничной повозки в префектуре Осака в Японии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, деревянная платформа дандзири опрокинулась на бок недалеко от храма Митами в Сакаи. Пострадавших госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести. Традиционная японская повозка имеет вес около 4 т и используется во время храмовых праздников.