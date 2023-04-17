https://news.day.az/world/1556169.html Пользователи в США сообщили о сбоях в работе YouTube
Пользователи в США сообщили о сбоях в работе YouTube
Сбои в работе видеохостинга YouTube наблюдаются в ночь на понедельник в Соединенных Штатах. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, более 1,3 тыс. пользователей в США отметили нарушения в работе YouTube.
Как отмечает портал, 56% обративших внимание на неполадки столкнулись с трудностями при просмотре видео, для 27% пользователей затруднен доступ к приложению сервиса, еще 17% отмечают сбои в работе сайта.
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