В казахстанском Жанаозене после взрыва газа обрушился подъезд дома

В казахстанском Жанаозене при взрыве газа в двухэтажном жилом доме произошло обрушение подъезда. Об этом сообщили в МЧС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по предварительным данным, пострадали 11 человек.

"Произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 кв.м. (общая площадь дома 600 кв.м.)", - приводит "Интерфакс" заявление МЧС.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ЧП. На месте происшествия работают более 50 спасателей и кинологический расчет, 10 единиц техники ДЧС Мангистауской области, медики.