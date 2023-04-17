https://news.day.az/world/1556171.html В казахстанском Жанаозене после взрыва газа обрушился подъезд дома - ВИДЕО
В казахстанском Жанаозене после взрыва газа обрушился подъезд дома - ВИДЕО
В казахстанском Жанаозене при взрыве газа в двухэтажном жилом доме произошло обрушение подъезда. Об этом сообщили в МЧС.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по предварительным данным, пострадали 11 человек.
"Произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 кв.м. (общая площадь дома 600 кв.м.)", - приводит "Интерфакс" заявление МЧС.
В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ЧП. На месте происшествия работают более 50 спасателей и кинологический расчет, 10 единиц техники ДЧС Мангистауской области, медики.
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