В Турции произошло землетрясение

В районе Чалдыран турецкого города Ван произошло землетрясение магнитудой 4 единицы.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 08:07 по бакинскому времени, очаг залегал на глубине 7 км.

Данных о пострадавших или разрушениях нет.