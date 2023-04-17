https://news.day.az/world/1556173.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В районе Чалдыран турецкого города Ван произошло землетрясение магнитудой 4 единицы.
Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD).
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 08:07 по бакинскому времени, очаг залегал на глубине 7 км.
Данных о пострадавших или разрушениях нет.
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