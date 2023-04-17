В Швеции стартуют крупнейшие военные учения «Аврора-23»

В Швеции в понедельник стартуют международные учения "Аврора-23" с участием стран-членов НАТО, которые станут "крупнейшими военными маневрами на территории страны за последние четверть века".

Как передает Day.Az, об этом сообщило Минобороны королевства.

Цель учений, в которых задействуются сухопутные, морские и воздушные силы, - отработка "противодействия вооруженному нападению на Швецию". В них примут участие 26 тыс. военнослужащих из Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, США, Украины, Франции, Финляндии, Швеции и Эстонии. Основные операции пройдут в приграничных районах южной и северной Швеции, а также на острове Готланд. Маневры закончатся 11 мая.

Как и на предыдущих учениях "Аврора-17", особое внимание будет уделяться предотвращению потенциального экологического ущерба от движения крупной бронированной техники.

Также в понедельник США и Республика Корея начали масштабные 12-дневные учения авиации с привлечением около 110 самолетов и 1,4 тыс. военнослужащих.