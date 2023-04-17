Стрельба в Алабаме

- есть пострадавшие и раненые - ВИДЕО

В Алабаме четыре человека погибли и не менее 28 получили ранения в результате стрельбы в городе Дейдвилл.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, неизвестный открыл огонь в танцевальной студии, где в это время проходила вечеринка, по случаю дня рождения. Большинство погибших и пострадавших - подростки. Часть раненых находится в критическом состоянии.

Информации о стрелявшем и его мотивах пока нет.

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