https://news.day.az/world/1556253.html Стрельба в Алабаме - есть пострадавшие и раненые - ВИДЕО
Стрельба в Алабаме - есть пострадавшие и раненые - ВИДЕО
В Алабаме четыре человека погибли и не менее 28 получили ранения в результате стрельбы в городе Дейдвилл.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, неизвестный открыл огонь в танцевальной студии, где в это время проходила вечеринка, по случаю дня рождения. Большинство погибших и пострадавших - подростки. Часть раненых находится в критическом состоянии.
Информации о стрелявшем и его мотивах пока нет.
Президент США Джо Байден осудил насилие с применением оружия, заявив, что "оружие - главный убийца детей в Америке".
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