https://news.day.az/world/1556355.html Талибы закрыли все образовательные учреждения в Кандагаре и Гильменде
Талибы закрыли все образовательные учреждения в Кандагаре и Гильменде
Министерство образования во временном правительстве Афганистана, созданном захватившим власть в стране движением "Талибан", закрыло все образовательные учреждения в провинциях Кандагар и Гильменд на юге страны до последующего уведомления.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом ведомство сообщило cегодня в официальном письме, направленном его местным отделениям в двух регионах.
Причиной временного прекращения работы образовательных учреждений стала "проверка образовательных планов и учебной деятельности".
Министерство направило в Кандагар и Гильменд специальные комиссии для проведения расследования.
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