Во Франции эвакуируют людей из-за лесных пожаров

Мощный природный пожар приближается к жилым домам на юге Франции. Пламенем охвачены леса в окрестностях коммуны Сербер в Восточных Пиренеях.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, огонь уже уничтожил тысячу гектаров. При этом пламя продолжает стремительно разгораться из-за сильного ветра и засухи, от которой регион страдает еще с прошлого года.

Около 300 местных жителей пришлось срочно эвакуировать. Локализовать пламя также пытаются с воздуха, задействованы четыре пожарных самолета.