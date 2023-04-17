https://news.day.az/world/1556357.html Во Франции эвакуируют людей из-за лесных пожаров - ВИДЕО
Во Франции эвакуируют людей из-за лесных пожаров - ВИДЕО
Мощный природный пожар приближается к жилым домам на юге Франции. Пламенем охвачены леса в окрестностях коммуны Сербер в Восточных Пиренеях.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, огонь уже уничтожил тысячу гектаров. При этом пламя продолжает стремительно разгораться из-за сильного ветра и засухи, от которой регион страдает еще с прошлого года.
Около 300 местных жителей пришлось срочно эвакуировать. Локализовать пламя также пытаются с воздуха, задействованы четыре пожарных самолета.
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