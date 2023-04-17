Мельбурн стал крупнейшим городом Австралии

Мельбурн впервые со времен золотой лихорадки XIX века обогнал Сидней как самый густонаселенный город Австралии после изменения границ. Об этом пишет "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поскольку количество жителей на окраинах Мельбурна растет, границы города были расширены за счет района Мелтон. По последним данным правительства, полученным в июне 2021 года, население Мельбурна составляет 4 875 400 человек, что на 18,7 тыс. больше, чем в Сиднее.

"С учетом слияния Мелтона с Мельбурном по последней классификации, в Мельбурне проживает больше людей, чем в Сиднее, и так было с 2018 года", - заявил представитель Австралийского статистического бюро (ABS) Эндрю Хау газете Sydney Morning Herald.

По словам демографа Австралийского национального университета Лиз Аллен, быстрый рост населения Мельбурна во многом обусловлен большим притоком мигрантов из других стран.

Доктор Аллен отметила, что в отличие от Сиднея Мельбурн имеет репутацию города, где приветствуется разнообразие. Помимо этого в Мельбурне больше возможностей трудоустройства и получения образования.